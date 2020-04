Egy youtuber, George Webb állt elő a szürreális elmélettel, miszerint Maatje Benassi, az USA hadseregének tartalékosa jutatta el a katonai laborban kifejlesztett vírust Kínába, az októberben tartott vuhani hetedik Katonai Világjátékokon.

Természetesen erre semmiféle bizonyítéka nincsen. Annyi igaz, hogy a nő valóban a hadseregnek dolgozik, és kerékpárosként részt vett rendezvényen.

A teória mégis szárnyra kapott, olyannyira, hogy a kínai állami média is leközvetítetett, mint egy oknyomozó újságíró munkáját. Még a kínai külügyminisztérium szóvivője, Zhao Lijian is igaznak véli az elméletet. Így nem csoda, hogy Maatje Benassi egy valóságos rémálomba csöppent, retteg, hogy az életére törnek, és családját is bántják.

A CNN-nek adott interjúban így fogalmaz:"Azt akarom, hogy mindenki hagyja abba a zaklatásomat. Most már túl messzire mentek, le kell állniuk. Bármikor előfordulhat, hogy valaki, aki a szüleit vagy a gyerekét vesztette el a koronavírus miatt, azt gondolja, hogy mindezt én tettem." A csatorna megkérdezte az elmélet gazdáját, mire alapozza a vádakat. Webb csupán annyit felelt, van egy forrása, de nem akarja felfedi.

A férfi egyébként a híres DJ-t, Benny Benassit is belekevert, mondván, ő volt az első fertőzött Hollandiában. Az egyébként olasz lemezlovas elárulta, egyáltalán nem fertőződött meg a vírussal egyelőre.