Harsányi Levente apaként pontosan tudja, hogy a szülőknek most milyen nehéz a helyzete. A rádiós elárulta, hogyan szeretne segíteni embertársain.

Több mint 50 magyar híresség üzent a Petőfi Rádió hallgatóinak, hogy lelket öntsenek az emberekbe a karantén alatt.

Pápai Joci elárulta, pontos menetrend szerint élnek feleségével, igyekeznek lekötni gyerekeiket, ami szerencsére nagyon jól megy. Emellett a sportolásra is szán időt, hiszen felszaladt rá néhány kiló. Az énekes azt tanácsolja a nehéz időkben, hogy a legfontosabb, hogy őrizzük meg a humorérzékünket. „Nevetés nélkül nincs értelme az életnek, örüljünk, hogy a szeretteinkkel lehetünk és a frontvonalban harcoló hősöket, orvosokat tiszteljük meg azzal, hogy amíg kell, nem mozdulunk ki a lakásunkból"

Harsányi Levente szerint a szülők munkáját is ki kell emelni, hiszen igazi hősként lehet rájuk tekinteni most.