A mulatós énekes személyesen is ismerte az X-Faktor sztárját, rövid ideig dolgoztak is együtt. MC Hawer elmondta, Petics Kristóf bipoláris volt, ezért ő nem biztos benne, hogy baleset történt.

MC Hawer közösségi oldalán emlékezett meg a vízbe fulladt énekesről. Ám ezután sokan azzal támadták, miért nem segített rajta. A sztár most a Kiskegyednek mesélt arról, próbálta felkarolni a fiatal tehetséget, dalokat írni neki, de nem tudtak sokáig együtt dolgozni.

„Örült neki, hogy foglalkozunk vele, de attól nem repesett, hogy populáris, fogyasztható zenét csináltunk neki a társaimmal. Ő a hörgős metált szerette. Furcsa fiú volt. Annak ellenére, hogy vettem neki telefont és előfizetést, napokig nem tudtam őt elérni pedig meg volt beszélve a közös munka. Egyszer elbeszélgettem vele, hogy így nem tudok rá számítani és képtelenség vele együtt dolgozni" – mondta MC Hawer, akinek Petics Kristóf bevallotta, hogy bipoláris személyiségzavarban szenved.

Az énekesnek is feltűnt, hogy míg egyik nap lehangolt és depressziós volt, másnap már vidám és hiperaktív, ezek tipikusan a betegség tünetei.

„Ezeket a hangulatváltozásait gyakran alkohollal próbálta kompenzálni. Azt mondják, valószínűsíthető, hogy beakadt a lába egy farönkbe, és ezért fulladt bele a tóba. Én nem lennék meglepve, ha más derülne ki, mert nagyon sötét gondolatai is voltak" – folytatta MC Hawer.

"Előfordult, hogy este jött hozzám, és elkezdett dalokat felénekelni, reggel 6-kor is alig tudtam őt hazaküldeni. Majd előre megbeszélt időpontokra nem jött el, mert magába fordult, napokig életjelet sem adott magáról. Nem lehetett rá számítani, de nem ő volt a hibás, hanem a betegség"