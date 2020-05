Smiglag Károly, egy biztonságtechnikával és távfelügyelettel foglalkozó cég vezetője egy többszázezer forintos biztonsági rendszert adományozott Szilágyi István özvegyének.

„Az én korosztályom Szilágyi István filmjein nőtt fel és természetesen mélyen megindított a tragédia, ami történt. Követtem a híradásokat, és amikor megtudtam, hogy a lakásmaffia és egyéb kétes elemek kezdtek ólálkodni Joli néni körül, azonnal eldöntöttem, hogy segítek neki a magam eszközeivel" – mesélte a cégvezető.

A kamerákat már be is szerelték a lakásba, ami nagyon megnyugtatja az idős asszonyt.

„Amióta itt vannak a kamerák, újra tudok nyugodtan aludni. Jó érzés, hogy biztonságban vagyok, mert bevallom, valóban féltem Pista halála óta éjszakánként. Altatót szedek, így megnyugtat a tudat, hogy figyelik a házamat, mivel aligha ébrednék fel, ha valaki bejönne hozzám az éjjel" – mesélte az özvegy a Ripostnak.

A kamerák mellett más eszközök is védik az özvegyet. Hamarosan egy segélyhívó gombot is kap.

„A kameráknak eleve van egy visszatartó erejük, illetve ha egy illetéktelen ne adj isten behatolna, perceken belül a házhoz tud sietni a járőrszolgálatunk. Egyébként naponta többször is elhajtunk az utcában és szemmel tartjuk a történéseket. A napokban pedig egy segélyhívó gombot is viszünk az özvegynek. Ha megnyomja, a rendszer először a betáplált számot hívja, ha pedig azon senki nem jelentkezik, riasztja a kollégáimat" – mondta a Ripostnak Smiglag Károly.