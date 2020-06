Nem tudni, mi történhetett Nádai Anikó életében, annyi azonban biztos, hogy nehéz időszakon megy most keresztül.

Közösségi oldalán tudatta a hírt Nádai Anikó: fájdalmas időszakon megy keresztül, emiatt nem posztol annyit mostanában.

Egyelőre nem árulta el, mi történt, szavaiból azonban az derül ki, elveszíthetett valakit.

"Egy számomra nagyon nehéz és fájdalmas időszakon megyek most keresztül. Nem tudok és nem is szeretnék róla beszélni. Egy darabig most csak a munkára és a kisfiamra szeretnék koncentrálni. Nem véletlen nem posztolok vagy válaszolok az üzenetekre. Nem találom még a szavakat, meg kell küzdenem magammal és a helyzettel. Kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben."