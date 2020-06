Szabadlábra helyezték a 45 éves ötszörös gyilkost, Ion Turnagiut, aki nem sokkal később újra ölni próbált. A férfi berontott egy 17 éves lány lakásába, letöntötte gyúlékony anyaggal, és felgyújtotta. A fiatal lány életveszélyesen megsérült.

Iont még 1994-ben ítélték életfogytiglanra ötszörös emberölés miatt, azonban tavaly jó magaviselet miatt feltételesen szabadon engedték. Úgy tudni, a megsérült lány korábban már feljelentést tett a férfi ellen, nemi erőszak vádjával. A román igazságügyi miniszter a történtek után menesztette a szörényvári börtön vezetőségét.

A Legfelsőbb Bírói Tanács tagja, Cristi Danilet szerint ebből a történetből is az látszik, hogy sokszor a bűnözők jogait védik: állítólag senki se tudta a férfiről, hogy már öt embert megölt korábban. Cristi azt is hozzátette, hogy nagyon meg kellene vizsgálni, hogy kit engednek feltételes szabadlábra, és szerinte szükség lenne a törvények módosítására is - írja a 24.hu.