Egy nem túl heves, de látványos zivatar produkálta északkeleten az alábbi képződményt, ami jó eséllyel földet is ért. Bár valószínűleg nem okozott nagy károkat, kis területen rongálhatott - írja a metkep.hu

Az esetet videóra is vették, így most azoknak is lehetőségük van megnézni, akik élőben nem lehettek jelen.