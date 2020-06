Endrei Judit egyetlen szenvedélye az utazás, melynek sokat hódol, de hamarosan a képernyőn is láthatjuk ismét, hiszen saját műsort kapott Élet-Érzés címmel. A legendás tévés szokásától eltérően a magánéletéről is vallott a Best Magazinban: elárulta, egyedül él, de jól érzi így magát. Hozzátette, valószínűleg a szabadságszeretete miatt alakult így az élete.

Ma egyedül élek, és nem hiányzik, hogy legyen mellettem valaki" - mondta Endrei Judit. "Sokan úgy gondolják, egy nő akkor kerek, akkor értékesebb, ha van mellette egy férfi ember. Én azt mondom, hadd legyek önmagamban érték. Szerencsére szép lassan el is fogadta a világ, hogy egyedül élek. Így érzem jól magam" - tette hozzá. Azt is elmondta, sosem álltak sorban érte a férfiak, méghozzá azért, mert van egy határ, amin nem tudnak, vagy nem engedi őket átlépni.