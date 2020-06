Kovács Patrícia Instagram-oldalán mutatta meg, mit vállalt be: eddig nem merte megtenni.

Kovács Patrícia olyasmire vállalkozott, amit már régóta szeretett volna megtenni, de eddig nem merte: tetoválást csináltatott. Követőivel is megosztotta, hogy milyen elhatározásra jutott, és természetesen egy fotót is közzétett, de a képen nem látszik, mit is varratott magára.