Oláh Gergő, énekes karrierjén is behúzta a kéziféket a koronavírus - hónapokig nem tudott fellépni. A napokban azonban végre ismét színpadra állhatott.

Renegeteg zenészt, színészt is térdre kényszerített a koronavírus. Ők is hónapokra elvesztették munkájukat, nem tudtak fellépni. Mivel a vírus már enyhült és a karanténnak vége, így ismét visszatérhetünk a normális kerékvágásba. Oláh Gergő is erről posztolt, aki utolsó márciusi fellépése után, a napokban ismét megörvendeztethette rajongóit.

„Végre úton vagyok az első fellépésre. Jobban mondva, előadásra, több hónap után" - írta bejegyzése mellé az énekes.