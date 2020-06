A közelmúltban emeltek vádat az amerikai pszichiáter, Bassam El-Bornoellen, mivel a bizonyítékok szerint sok esetben úgy írta fel a pszichiátriai szereket betegeinek, hogy személyesen nem is találkozott velük.

A főállamügyész közleménye szerint 70-nél is több receptet állított ki az egyik, általa sosem látott páciensének. Méghozzá nem is csupán egy nyugtatószert, hanem az Adderallt, melynek hatóanyaga, az amfetamin, a hazánkban is aktívan használt utcadrog. A dolog iróniája, hogy ezt a tablettát a hiperaktivitás kezelésére írják fel, mégis rendkívül gyakran használják rekreációs célokra (drogként), illetve teljesítményfokozásra, akárcsak a speedet.

El-Borno még viccelődött is egyik betegével, saját magát „drogdílernek", pácienseit pedig „drogfüggőknek" nevezve – mellyel nem is állhatott volna közelebb a valósághoz. A társadalombiztosítók felé természetesen minden egyes meg nem történt vizsgálatot elszámolt. Talán mindezek után nem is meglepő, hogy a pszichiátert hiába próbálták meg elérni, egyetlen működő telefonszámot sem találtak hozzá.

Az ügyészség az óvadékot 25 000 dollárban állapította meg.

"Megfékeztük ezt az orvost attól, hogy folyamatosan veszélyes és függőséget okozó szereket írjon fel, és ezzel megnyertünk egy csatát, de ezzel nem értünk a munkánk végére" - mondta John Shapiro főügyész. "Az irodám tovább folytatja azon egyének felelősségre vonását, akik kockára teszik mások életét a profitért, bárhol bukkanjunk is rájuk" - írta meg a PsychSearch.com

Az eset ugyan az Egyesült Államokban történt, ám ez messze nem ad okot a megnyugvásra. Bár az Adderall hazánkban nem engedélyezett, nálunk is megvan rá az alternatíva: a metilfenidát. A pszichiáterek Magyarországon is gyermekek ezreinek írják fel ezt a szert a hiperaktivitás tüneteinek elnyomására. A metilfenidátot ugyanúgy szigorúan ellenőrzött hatóanyagként kezelik, mint az amfetamint, és a súlyos függőséget okozó szerek közé sorolják, ahová a kokain is tartozik.