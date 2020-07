Szilágyi István május elején vesztette életét, a gyanú szerint saját fia gyilkolta meg a színművészt. Az ország Lópici Gáspárját május 22-én temették el a Kozma utcai Új Köztemetőben, ám azóta senki nem látogatta meg a sírhelyét. A Blikk szerint a virágok és a sírkoszorúk már rég elhervadtak, elszáradtak. Hamarosan hazatér külföldről a színész unokája, valószínűleg ő kimegy majd a sírhoz, és rendbe rakja.

"Hamarosan jönnek külföldről a rokonok, és bár Pityi bácsi unokája nem lehetett ott a temetésen, szép levelet írt, amelyet felolvastak a szertartáson. Minden bizonnyal kimegy majd a sírhoz is, hogy elköszönjön tőle, és talán akkor végre lesz friss virág is ott" - mondta egy ismerős. Hozzátette, nem tudják, mi várja majd őket Jolika néninél. "Azt hallották, hogy van egy fiatal fiú, akit nemrég ismert meg István özvegye, Jolika néni. Majdnem mindennap ott volt nála, és már szinte unokájaként tekint rá. A családtagok attól tartanak, ha megérkeznek, Jolika néni esetleg nem látja őket szívesen, nem engedi be őket. Nem tudják, mi fogadhatja őket itthon" - mondta.