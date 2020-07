Gábor Zsazsa 2016 decemberében távozott az élők sorából, utolsó kívánsága az volt, hogy édesapja mellett nyugodhasson, eddig azonban özvegyének ezt nem sikerült teljesítenie. Úgy tűnik viszont, hogy már nem kell sokat várni arra, hogy a néha díva akarata teljesüljön, de nem teljesen úgy, ahogy azt Gábor Zsazsa szerette volna.

"Zsazsának az amerikain kívül nem volt más állampolgársága, és hiába írta bele a testamentumába, hogy Budapesten szeretne nyugodni, az urnája csak akkor kerülhet ide, ha előbb én bizonyítom, hogy életvitelszerűen itt tartózkodom. Augusztusban költözöm Budapestre 4-5 hétre. Ezt is most készítem elő" - mondta a Blikknek Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt herceg. "Bevallom, az is megfordult a fejemben, hogy az urnát Los Angelesből Budapestre csempészem, de biztos vagyok benne, hogy rajtakapnának, és az nem lenne Zsazsa emlékéhez méltó" - tette hozzá.

A herceg meg is látogatta már a sírhelyet, ekkor szembesült azzal, hogy nemcsak Gábor Zsazsa apja nyugszik itt, hanem a második felesége is. "Én most vagyok itt első ízben. Zsazsával többször is jártunk Magyarországon, de sosem kérte, hogy menjek ki vele a temetőbe. Annyit tudtam, hogy az apjának volt barátnője, de azt nem, hogy el is vette, és hogy 17 évvel a halála után fölé temetkezett, de így már értem, Zsazsa miért mondta, hogy az apja mellett szeretne nyugodni" - mondta a herceg, aki felkereste a temetkezési ügyekben illetékes főrabbit.

Helyhiány miatt arra sajnos nincs lehetőség, hogy néhai Gábor Vilmos és neje nyughelye mellett biztosítsunk sírhelyet néhai Gábor Sára számára, de a rabbinikus bíróság és Chevra Kadisa vélhetően kedvezően bírálná el von Anhalt úr kérvényét, ha elfogadhatónak tartaná, hogy ebbe a sírba kerüljön néhai házastársa urnája" - mondta a főrabbi.