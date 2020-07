A közelmúltban attól zengett a sajtó, hogy Kanye West elindul az amerikai elnökválasztáson. Kampánybeszédében pedig súlyos családi titkokat kotyogott ki, amitől Kim Kardashian nagyon dühbe gurult.

A rapper elmesélte, hogy első gyereküknél az abortusz gondolata is felmerült, valamint Kim állítólagos félrelépését sem rejtette véka alá. Természetesen a szexi sztár minden bejegyzést és megszólalást letiltatott a közösségi médiában, így akrja megóvni gyerekeit és a saját hírnevét is.

A People Magazin szerint már ez előtt a beszéd előtt is komoly gondokkal küzdött a páros, hosszú ideje szó van arról, hogy külön utakon folytatják, nem is csoda, hogy a hírek szerint hivatalosan is elindították a válást.

Kim beismerte, hogy férje biporális zavarokkal küzd és az egész család azon van, hogy megfelelő szakemberek segítségével kezeljék, Kanye azonban hallani sem akar arról, hogy szanatóriumba vonuljon. A sztármami kizárólag gyerekei érdekeit nézi a különválás alatt is, ám a hatalmas vagyonelosztás sem lesz egyszerű feladat.

Bár a sztárpár ügyvédei egyelőre nem ismerték el a hivatalos válás tényét, egy bennfentes megerősítette a hírt.