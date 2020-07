Hódi Pamela boldogabb már nem is lehetne: szerelmével újra egymásra találtak, amit a nyilvánossággal is megosztottak. Bár Pami azt írta posztjában, hogy nem szeretne képeket megosztani szeretteiről, szerencsére ezt nem tartja mindig be, ugyanis szerelmével láthatjuk legújabb fotóján.

A páros Rubint Rékáékkal együtt vett részt egy esküvőn. Pami hihetetlenül szexi volt, egy extrán feszülős nude estélyit választott az alkalomra.