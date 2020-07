Pap Dorci az Exatlon Hungary második szériája után is hatalmas népszerűségnek örvend. Bár a műsor alatt sokaknak nem volt szimpatikus, hatalmas követőtáborra tett szert.

"Minden jó, ha jó a vége" - tartja a mondás. Igaz ez Pap Dorcira is, az Exatlon legfiatalabb versenyzőjére. Bár a műsor alatt rengeteg konfliktusa volt társaival és a nézők közül is sokan bírálták őt, a széria után rátalált a szerelem és követőtábora is hatalmasra duzzadt.

A szexi kihívó narancs színű fürdőruhában mutatta meg, mitől döglik a légy. Követői elárasztották bókjaikkal.