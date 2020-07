Az ország egyik legjobb hangú énekese, Hevesi Tamás nem tagadja, volt időszak az életében, amikor nagyvilági életet élt, főleg, mikor zenekarával hatalmas sikereket arattak. Ám eljött az idő, amikor úgy döntött, megtalálta élete szerelmét.

"Én is csajoztam, mint a többiek, voltak kalandok, nagy szerelmek, amik azonban mindig el is

múltak. Aztán megismertem Krisztát, az első és egyetlen feleségemet, akivel minden másképp

alakult. Nagyon szeretjük egymást, és kölcsönösen büszkék vagyunk egymásra! A találkozásunk

után kezdte a tanulmányait, idővel több diplomát szerzett. Ő is nagyon megtalálta a hivatását,

rengeteg embernek segít." – árulta el a HOT! magazinnak Tamás, aki arról is mesél a holnap

megjelenő lapban, miért nem lett gyermekük.

„Szerettünk volna, aztán úgy döntöttünk, hogy ha a felsőbb erők így határoztak, akkor nem fordulunk mesterséges módszerekhez."