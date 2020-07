Katona Gitta Instagram-oldalán jelentette be, hogy két közös gyermek után külön utakon folytatják Futács Márkó focistával. Emellett azt is közölte, hogy a nyilvános közösségi oldalát is beszünteti. Gittát több ismert ember biztosította támogatásáról.

A rajongókat hatalmas meglepetésként érte Katona Gitta bejelentése, miszerint férjével, Futács Márkó focistával két gyermek és 9 év után külön utakon folytatják. Posztjából kiderült, őt is meglepetésként érte, hogy tökéletesnek hitt kapcsolatuk nem bizonyult annak. Arra is utalt, hogy egy harmadik fél miatt válnak, és nem ő volt az, aki máshol kereste a boldogságot.

"Nincsen bennem düh, sem harag, hangos szavak sem voltak. Csalódottság és fájdalom van, mert valamit megpróbáltunk és viszonylag gyorsan kudarcot vallottunk. Nem bánok semmit, mert nekem ez egy csodálatos és tökéletes 9 év volt. Az én lelkiismeretem tiszta" - írta a többi között. Gittát rengetegen biztosították támogatásukról, több ismert ember is - szúrta ki a Bors.

"Kedves Gitta! Az, ami veled történt nem rólad szólt és nem ellened történt. Kaptál egy új esélyt, hogy valaki sokkal jobban értékeljen és szeressen. Tudati szinten magasabbra emelkedtél és sok új, jó dolgot fog hozni a következő időszak. Olyan dolgokat és embereket, akik a boldogságodat szolgálják majd, ezért még ha nehéz is most, ne légy szomorú. Láss hozzá az új életedhez sok reménnyel, azt kívánom!

Az Instagram egy csodálatos hely is lehet, csodálatos, értékes emberekkel, akik ismeretlenül is értékelnek, sok reményt és pozitív töltetet is tud adni ez a közösség. Ne gubózz be, mert senki sem érdemli meg, hogy magad ellen árts. Ha szeretsz itt lenni, maradj még akkor is, ha nehéz az elején, de lehet, hogy pont ez fog segíteni" - írta Csősz Bogi.

"Kitartás Gitta! Minden jobb lesz meglátod, te a legjobbat érdemled, nem pedig ezt" - írta Vasvári Vivi.