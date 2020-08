Országos előrejelzés: szerda estig

A keleti, északkeleti megyékben gyengén felhős, napos idő lesz. A délnyugati harmadban a nap első felében még erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat, majd délutántól északkelet felől ott is egyre többfelé csökken a csapadékhajlam, estére pedig kiderül az ég. Főként keleten megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére általában 18 és 25 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu

Figyelmeztetés

Ma a nap első felében Dunántúl délnyugati felén még számíthatunk elszórtan zivatarok kialakulására, egy-egy helyen felhőszakadás, jégeső, illetve 60-70 km/h feletti szél esetleg még kialakulhat. A napi középhőmérséklet főként a délkeleti országrészben elérheti a 25 fokot.