Új dizájner drog terjed a világban, a bikát már az interneten is árusítják.

A Tények információi szerint a bika elnevezésű új dizájner drogot a vásárlók a fotók alapján választhatják ki az interneten, ahol többféle áron bukkanhatunk rá az újfajta kábítószerre. Azt, hogy kik árusítják a szereket nehéz visszakeresni, mivel a legtöbb honlap kínai feliratokat és forrást tartalmaz, illetve a dílerek személye láthatatlan marad. Magyarországon már 11 ember életét követelte az újfajta kábítószer. A rendőrség folyamatosan keresi, kik állhatnak az ügy hátterében.

Elég néhány kattintás és akár halálos mennyiségű drog is elérhetővé válik a számunkra az interneten. A bikához akár a közösségi oldalon is hozzájuthatunk, ahol kamu profil mögé bujó dílerek árulják az anyagot, amiről fotót mutatnak és elérhetőségként fura email címeket, illetve külföldi telefonszámokat adnak meg a fogyasztani kívánóknak. Van, ahol a bika mindössze 1 dollárba (kb. 300 forintba) kerül, míg más oldalakon több száz, vagy akár ezer dollárt is kérnek egy-egy csomagért.

Péter-Kovács Zoltán, kiberbiztonsági szakértő a Tényekben elmondta, hogyha nemzetközi együttműködéssel sikerül is leállítani a honlapokat, ahol a drogokat árusítják, az üzemeltetők néhány napon vagy akár már 24 órán belül létrehoznak egy másikat ugyanezzel a tartalommal.

A rendőrség azonban az utóbbi hónapokban különösképpen figyeli az életveszélyes tüneteket okozó kábítószerrel kereskedőket,aminek hála az elmúlt tizenkét napban már hét dílert kaptak el.