Curtis élete igen kalandos volt egészen egy évvel ezelőttig. Drogbotrányok, csajozós történetek és elvonó is tarkította a rapper mindennapjait. Amióta azonban megszületett a kisfia, Doni, mintha kicserélték volna. Bevallása szerint nem egy hétköznapi apuka és képtelen szigorú lenne kisfiával, de bármit megtenne érte.

„Doni most volt egyéves, igazi cukor. Sokan mondták, hogy majd rajta fogom észrevenni, milyen gyorsan telik az idő, és ez tényleg így van. Már most akkora mint egy nyolcadikos, állandóan eszik és mindig úton van. Imádom! Nem gondoltam volna, hogy valaha szerelmes leszek egy férfiba, de most ez is megtörtént. Szerintem nincs olyan, hogy apa vagy anyaszerep. A két szülőnek, mindenből ki kell venni a részét, szerintem ez a normális. Nem tudok mosni vagy főzni, de ezen felül mindent megcsinálok. Doncsiért bármire képes vagyok. Ő már most társam a bajban és én is az övé. Képtelen vagyok szigorú lenni vele, mindent megengedek neki. Kettőnk közül Kriszti az erőskezű. Nagyon szigorú tud lenni, de muszáj is, mert én elgyengülök mindig. Érdekes, mert ez az én gyermekkoromban is így volt. Anyukám keményen fogott minket, de apukám soha. Én élvezem látni, ha Doni valamin töri a fejét és rafináltkodik" - írta meg a Ripost.