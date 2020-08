Fekete Gyula, vagy ahogy a legtöbben ismerték, Szaxi Maxi hosszú betegség után távozott az élők sorából, tüdőembólia végzett vele. Öccse szerint testvére ma is élhetne, ha a Hungária együttes újra összeállt volna, és nem kellett volna elvállalnia testvérének a szervezetét megterhelő, hajós állást.

A bátyám ma is élhetne, ha a Hungária együttes még egyszer összeállt volna" - mondta a Blikknek Fekete Gábor.

"Gyuszinak nagyon fájt, hogy a Hungária többé nem állt össze a 95-ös Népstadion-buli után, pedig a kétezres évek elején maga is összehozott egy találkozót, hogy ezt megbeszéljék. Ott voltak mind a hatan: Dolly, Fenyő, Novai, Szikora, Kékesi és természetesen Fekete Gyula, de Fenyő és Szikora nem támogatta, hogy megint rock and roll parti legyen a Népstadionban. Pedig DJ Dominique szerint kétszer is megtöltötték volna, egy országos turnéról nem is beszélve" - tette hozzá.

"A Rock&Roll partys Hungária nagyon sokat jelentett a bátyámnak, azontúl, hogy a visszatérés anyagi tartalékot is nyújtott volna ahhoz, hogy boldog nagypapaként élje meg nyugdíjaséveit. Nem kellett volna elvállalnia azt a hajós szerződést, amely végzetesnek bizonyult a számára. Komoly anyagi gondjai nem voltak, de a hajózás előtt szerényen élt. Bárzenészként viszont spirálba került: minden külföldi lehetőséget el kellett fogadnia, amit az ügynökség kiosztott rá, különben többé nem hívták volna. Agyvérzése előtt egy kanadai munkáról repült vissza, és a rajnai hajón másnap már kellett dolgoznia. Az időeltolódás fáradtságával állt a vendégek elé, és ez lett a veszte" - mondta.