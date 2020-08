Hamarosan Fésűs Nellyt is láthatjuk a Sztárban sztár műsorában, ahol elsőként Máté Péter bőrébe bújik. Szokatlan tőle ez a szerep, ugyanis mindig kifejezetten nőiesen öltözködik és viselkedik is.

Fésűs Nelly nem csak a színpadon, de a magánéletben is igazi díva. Szereti a szép ruhákat, a szexi megjelenést, amit bevallása szerint férje szinte meg is követel tőle. Hatalmas szerelem az övék, a színésznő most először érzi az életében, hogy nő lehet egy igazi férfi oldalán.

"Ritkán azért hordok melegítőt meg sportcipőt, de tény, hogy a nőiesebb darabokat szeretem. Szerencsés alkat vagyok, és úgy gondolom, ha már ilyen adottságokat kaptam a jóistentől, akkor azt mer-jem is megmutatni. A fér- jem pont ezt szereti a megjelenésemben, sőt szinte meg is követeli, hogy csinos, szexis legyek, ha megyünk valahová" - mesélte a Borsnak adott interjújában a gyönyörű színésznő.