Folytatódik a tárgyalás a soroksári futónő meggyilkolása kapcsán, Kardosné Gyurik Krisztina meggyilkolásával R. Szilvesztert gyanúsítják. A bíróságon megszólaltak az áldozat szülei is.

Kardosné Gyurik Krisztinát 2013 szeptemberében gyilkolták meg Soroksáron, amikor egy kihalt, erdős részen futott. A gyilkos megerőszakolta, majd megfojtotta. R. Szilvesztert gyanúsítják, akinek a tárgyalására a napokban került sor.

A bíróságon az áldozat édesanyja és édesapja is megszólalt.

„Már aludtam, amikor a vejem felhívott este tíz körül, hogy eltűnt Kriszti. Azt mondta, hogy eljön értem, és együtt ke¬ressük, de végül nem jött. Teljesen sokkos állapotban voltunk, egy szem gyermekünkről volt szó„ – mondta el az édesanyja.

„Aki Krisztit meggyilkolta, nem csak a lányunkat gyilkolta meg, hanem a férjemet és engem is. Tehát ő egy többszörös gyilkos, a legkeményebb büntetést adják neki" – folytatta az asszony.

Az édesapa is vallomást tett, elmondta, ő a rádióból értesült arról hajnalban, hogy mi történt a lányával. Arról is mesélt, többször figyelmeztették Krisztinát, hogy ne fusson sötétben elhagyatott helyeken.

„Nem helyeseltük, hogy egy sötét, kivilágítatlan bicikliúton fut mindennap, de hiába mondtuk neki, hogy egyszer elkapja valaki, nem hallgatott ránk. Öntörvényű volt. Egyébként napközben is futott, szerintem olyankor figyelte ki a gyilkosa„ – mondta el a tárgyaláson.

Férjét, Kardos Lajost több mint harmincszor hallgatták ki. A gyászoló férfi elmondta, felesége a gyilkosság előtt meglehetősen furcsán viselkedett, túlságosan is kedves volt, és minden ok nélkül ajándékot vett neki. A naptárába három felkiáltójellel jelölte meg a futást a végzetes napon, amit nem érte a férj. Illetve néhány nappal előtte levette az ékszereit, mondván nehogy letépjék róla – írta meg a Ripost.