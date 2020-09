Körülbelül egy évvel ezelőtt kereste fel a 23 éves, ausztrál Ashleigh Simrajh orvosát a lábán található csomó miatt. Akkor az orvosok azt mondták, ne foglalkozzon vele, nincs oka aggodalmaskodni, pusztán egy ártalmatlan szemölcs van a lábán.

Egy évvel később kiderült, hogy az orvosok nagyot hibáztak: a korábban szemölcsnek mondott csomó melanoma volt és a rákos sejtek már szét is terjedtek a lány szervezetében, hetei vannak hátra - írja a Daily Mail.

Ashleigh a rettenetes hír hallatán nem várt tovább, egy tengerparti esküvőn hozzáment szerelméhez, hogy élete utolsó napjait már feleségként tudja megélni.

A lány apja, Tony Simrajh azonban nem hagyja annyiban a történteket, válaszokat követel.

"Most áttét van a tüdejében, a májában és csak hónapjai vannak hátra. 34 kilót nyom és minden egyes lélegzet vétele egy küzdelem. Szörnyű ebben a rettegésben élni, hogy tudjuk, bármelyik pillanatban itthagyhat minket. A lányom megbízott a szakemberekben. Hitt nekik és úgy élt, mint előtte. Most úgy érzem, elárultak minket. Ha akkor diagnosztizálják a szörnyű betegséget, most nem tartanánk ott, ahol" - mondta szomorúan az édesapa.