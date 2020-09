A kormányfő, miután az operatív törzzsel az egészségügyi védekezést áttekintette, úgy fogalmazott: "erős reggel volt". Kiemelte: több mint tízezer szabad kórházi ágy van, ha romlana a helyzet, a lélegeztetőkészülékek "rendben vannak", a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre. Ellátatlanul egyetlen magyar ember sem marad, ha elkapja a koronavírust - szögezte le a kormányfő.

A videóban Orbán Viktor arról beszélt: a szerdai kormányülésre készítettek elő jónéhány döntést. Szeretnék kikényszeríteni, hogy azt a kevés szabályt, amelyet a maszkviselésre, a boltok látogatására, közlekedési eszközök használatára kidolgoztak, érvényesíteni is tudják - mondta.

Hangsúlyozta: tisztelettel kérik az embereket, hogy tartsák be ezeket a szabályokat, de ha nem tartják be, most már szankciókat is kell hozzájuk kötni. A kormányfő tájékoztatása szerint az iskolákat tudják üzemeltetni, három iskolát és tizenhat óvodát kellett eddig bezárni, a többi helyen az oktatás "többé-kevésbé megszokott rendben zajlik". Hozzátette: október elsejétől az iskolába belépéskor lesz kötelező testhőmérséklet-mérés is. Bejelentette: a kormány közel áll ahhoz, hogy a tesztek hatósági árát meg tudják határozni. A tesztek hatósági árasak lesznek, hogy pontosan hány forint, arról a szerdai kormányülésen döntenek majd - mondta. Közölte: az influenza elleni védőoltást, amit önkéntesen lehet kérni, ingyenessé tudják tenni az egész országban. A miniszterelnök az operatív törzs ülése után gazdasági kabinet tagjaival folytat megbeszélést, "mert a védekezés egyik célja, hogy mentsük az emberéletet, a másik pedig, hogy megvédjük Magyarország működőképességét" - fogalmazott.