A maszk viselése fontos eleme a vírus elleni védekezésnek, még ha olykor kényelmetlen is, vagy úgy érzed, nem kapsz benne eléggé levegőt. Íme, néhány tanács, amely megkönnyíti a maszk viselését.

Úgy tűnik, hogy a maszk viselése - az egyéb óvintézkedések mellett - még sokáig az életünk része lesz. Fontos eleme a vírus elleni védekezésnek az, hogy emberek között, zárt térben mindig viseljük úgy, hogy a száj és az orr is takarva legyen. A leggyakoribb panasz a viseléssel kapcsolatban az, hogy az emberek úgy érzik, nehezebben lélegeznek a maszk viselése közben. Íme, néhány tanács orvosoktól, hogy könnyebb legyen elviselni a maszkot - írja a Ripost.

Tarts szünetetA szakemerek azt javasolják, hogy a folyamatos viselés közben akkor lehet szünetet tartani, ha olyan térbe kerülsz, ahol egyedül vagy. Ilyenkor érdemes lehúzni, és mélyeket lélegezni az orron át. Ezt azonban valóban csak akkor és ott lehet megtenni, ahol nincs körülöttünk másik ember.

Mély lélegzetvételFontos, hogy apró levegővételek helyett inkább mélyeket lélegezzünk, és szintén az orron keresztül arra koncentrálva, hogy az egész tündőnket megtöltsük.

Légzőgyakorlatok otthonÉrdemes olykor otthon is végezni légzőgyakorlatokat kényelmes testhelyzetben, fekve vagy ülve. Egyik kezünket a mellkasra, a másikat a hasunkra helyezve vegyünk mély lélegzetet, majd 3-4 másodperc múlva engedjük ki a levegőt. Ez a gyakorlat a feszültséget is oldja amellett, hogy megkönnyíti a maszk viselését is.