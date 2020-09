A koronavírus ellen még nem létezik védőoltás, így ellene különféle óvintézkedések betartásával tudunk védekezni. Azonban arra is ügyelnünk kell, hogy ebben az időszakban még inkább óvjuk a szervezetünket más betegségektől, főleg a hideg időszak beköszöntével gyakran előforduló influenzától.

Ha nem tesszük meg a megfelelő lépéseket, nem adatjuk be magunknak a védőoltást, előfordulhat, hogy egyszerre támadja meg a szervezetünket az influenza és a koronavírus, ami hosszú időre legyengíti majd az immunrendszerünket és a gyógyulási folyamat is kitolódik majd.

"Ha nem adatja be az oltást, és megfertőződik influenza-vírussal, a betegség két hétig is eltarthat. Ez alatt minden esélye megvan rá, hogy az új típusú koronavírussal is megfertőződjön, hiszen mivel a szervezet éppen egy másik vírussal küzd, jóval gyengébb. Nem célszerű egy vírusfertőzésnél még tovább terhelni a szervezetet, hiszen két vírussal szemben biztosan nem fog tudni védekezni" - mesélte a Borsnak Rusvai Miklós virológus.

Abban az esetben, ha valaki elkapta a koronavírust, de be szeretné adatni magának az influenza elleni védőoltást, meg kell várnia, hogy szervezete megküzdjön az egyik vírussal.

"Fontos, hogy egyszerre csak egy vírus legyen jelen a szervezetben, hiszen a vírusok sokszor felerősítik egymás kórokozó hatását" - mondta a virológus.