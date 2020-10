Pozitív lett Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania koronavírustesztje. Ezt a politikus jelentette be pénteken Washingtonban azt követően, hogy az egyik közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek is pozitív lett a vírusvizsgálati eredménye.

Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandba, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába.

"Hope Hicksnek, aki megállás nélkül és nagyon keményen dolgozott, pozitív lett a vírustesztje. Borzalmas! A first ladyvel várjuk teszteredményeinket. Addig is megkezdjük a karanténfolyamatot!" - írta Trump a Twitteren.