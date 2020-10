A kórházat már elhagyhatták az Edda zenészei, Pataky Attila és Gömöry Zsolt, mégis nagyon kevés esély van arra, hogy idén láthatja őket a közönség, ugyanis az orvosok hosszú pihenőt írtak elő nekik.

A legendás rockbanda frontemberének egyelőre tilos az éneklés is, hiszen nem olyan rég még hang is alig jött ki a torkán.

Kezdődő tüdőgyulladásom volt, csak suttogva, fojtott hangon bírtam beszélni. Teljesen el voltak gyengülve a hangszalagjaim, de már sokat javult – árulta el a Blikknek Pataky Attila.

Két hete itthon vagyok, így még gyorsabb a felépülés, hála a feleségem és az anyósom csodálatos gyógyleveseinek. Ám mindezek ellenére az éneklés sajnos még várat magára. Most sokat kell pihennem nekem is és szerzőtársamnak is. A következő hónapokban, december végéig biztosan nyugton maradunk.

"Először nagyon megijedtem, de próbálok pozitív maradni és a gyógyulásra koncentrálni, mert szeretnék minél előbb találkozni a közönséggel. Egy zenésznek, egy énekesnek a legnagyobb félelme, hogy nem énekelhet többé. 46 éve nem volt olyan esztendő, hogy májusban ne indultam volna el koncertezni, ez egy nehéz időszak az Edda és nagyon sok zenekar életében – tette hozzá Pataky, aki még mindig nem a régi, de a rajongók és a családja szeretete gyógyító hatással van rá.