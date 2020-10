Gesztesi Károly január 4-én távozott az élők sorából, a hagyatéki tárgyalására azonban még nem kerülhetett sor a járvány miatt, így az örökösök még nem férhetnek hozzá a több széz milliós vagyonhoz.

"Az örökösök között egyáltalán nincs széthúzás, mindenben egyetértenek, úgyhogy civakodásról a legcsekélyebb mértékben sincs szó. Mindig is az volt a célja, hogy biztonságban tudja a gyermekeit. Erről természetesen a halála után is gondoskodott, noha tudtommal hivatalosan nem végrendelkezett. A hagyatéki eljárásra viszont még jó darabig várnia kell a családnak, hisz a világjárvány annak megtárgyalását is érintette. A veszélyhelyzet alatt ugyanis nemhogy megtartani, hanem még kitűzni sem lehetett a tárgyalás időpontját, ami azt jelenti, hogy az örökösök még legalább egy évig nem férhetnek hozzá az apjuk hagyatékához" - mondta Gesztesi Károly egykori ügyvédje, dr. Borbély Zoltán a Borsnak. Elárulta, úgy tudja, hogy Gesztesi gyermekei ennek ellenére is árulják a néhai színművész több száz négyzetméteres otthonát. "Megtehetik, hisz a törvényes öröklési rendben a gyermekei rendelkeznek a ház fölött, s mivel nincs közöttük széthúzás, ezért akár egymás között is megállapodhatnak. Persze ebben a bizonytalan időszakban könnyen lehet, hogy az ingatlantól sem fognak tudni megválni" - mondta.