New York-i kutatók 101 olyan, tavasszal született babát vizsgáltak, akiknek az édesanyja koronavírus-fertőzötten hozta gyermekét a világra. A kutatásból kiderült, hogy mindössze kettőnek lett pozitív a tesztje a szülést követő két hétben - írja a Ripost.

A két babának nem voltak légúti tüneteik és azóta mindketten teljesen meggyógyultak.

A kutatók arra még nem találták meg a pontos választ, hogy a két baba hogyan kapta el a koronavírust. Azt valószínű, hogy kizárják, hogy a kórokozó méhen belüli, vagy szülés közbeni átadása történt volna.

Úgy gondolják, hogy ez a vizsgálat is megerősíti azt, hogy a babák védelme érdekében is a klasszikus megelőzési módszerekhez kell ragaszkodni, az édesanya szoptatás közben is viseljen maszkot, előtte alaposan mosson kezet. Az anyától való elkülönítésre azonban nincsen szükség.

Egyelőre az sem bizonyítható, hogy az anya az anyatejjel átadná a babának a koronavírust, sőt, az anyatej az anya vírusai ellen védő antitesteket tartalmazhat, ami védi a picit.