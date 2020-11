Nagy lakossági érdeklődés mellett szombaton Szlovákiában lezajlott az országos koronavírus-tesztelés. 2.581.113 embertől vettek mintát, ebből 25.850 lett pozitív, ami kicsivel több mint 1 százalékos arányt jelent - számolt be a Paraméter.sk . A legtöbb pozitív eset a zsolnai, a nagytapolcsányi (Topoľčany), a rózsahegyi (Ružomberok) és az eperjesi régióban volt.

A szlovák közszolgálati rádió és az internetes hírportálok jelentései szerint országszerte hosszú sorokban várakoztak az emberek a tesztelésre. Számos helyen két-háromórás várakozás is előfordult. Szlovákia egész területén 5314 tesztelőhelyet alakítottak ki, amelyek reggel héttől este tízig álltak rendelkezésre. Az emberek antigén-gyorstesztnek vetették alá magukat, s a mintavétel után mintegy fél órával már mindenki megtudhatta, hogy pozitív vagy negatív lett-e a tesztje. A részvétel önkéntes volt.



Akinek negatív lesz a tesztje, azokra a jövő héten már nem fog vonatkozni a kijárási tilalom. Akik pozitív tesztet produkáltak, azokra - és a velük egy háztartásban élőkre - tíz napos karantén vár. Az országos tesztelés kétnapos, és vasárnap este zárul. Akik most nem tudták leteszteltetni magukat, azoknak egy hét múlva, szombaton és vasárnap lesz még újabb lehetőségük. Az országos tesztelést a szlovák hadsereg vezényelte le, amely a példa nélküli akcióba több mint nyolcezer katonáját vonta be.