2020. január 9-én őrizetbe vettek egy 25 éves férfit a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon, aki a gyanú szerint az előző napon brutálisan meggyilkolta a nagymamáját, majd a holttestét elásta, és ki is rabolta.

Az asszony eltűnését a lánya jelentette be a rendőrségen, majd a rendőrségi nyomozás a nagymama házának pincéjénél ért véget, ahol meg is találták az elásott holttestet. A gyanú az unokára terelődött, aki már korábban is bántalmazta a nagyanyját, illetve a többi rokonával is agresszíven viselkedett. A férfi már egy ideje rendszeres alkohol,- és kábítószerfogyasztó, többször kezelték drogambulancián és pszichiátrián is - írja a police.hu

"A letartóztatásban lévő, büntetett előéletű vádlottat a főügyészség különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével, valamint kifosztás bűntettével és kábítószer birtoklásának vétségével vádolja.

Az ügyész életfogytig tartó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben azzal, hogy az anyja bántalmazása miatt kiszabott felfüggesztett börtön végrehajtását is el kell rendelni. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni" - írja az ügyészség.hu