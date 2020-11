Hétfőtől már az éttermekben, vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni. Például a vendégeknek egy étteremben minden esetben maszkot kell hordaniuk, ha felállnak az asztaluktól.

"Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben, szórakozóhelyeken, ahol állva, illetve bárpultnál fogyaszt valaki ételt vagy italt, kizárólag a fogyasztás időtartamára leveheti a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor viselnie kell" - emelték ki.

Mint kiderült, nem csak azokat büntethetik meg, akik nem tartják be a szabályokat, hanem azokat is, akik nem tartatják be őket - vagyis a szabályok betartatásáért a vendéglátóhely, az üzlet üzemeltetője is felelős. Attól a vendégtől, aki felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg kell tagadni, és fel kell szólítani a helyiség elhagyására.

Természetesen minden eddigi maszkviseléssel kapcsolatos szabály is él, vagyis a boltok, tömegközlekedési eszközök, egészségügyi intézmények, mozik, színházak stb. területén is kötelező maszkot hordani.

A maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti, és az üzletet, vendéglátóhelyet, ahol nem tartják be, bezárattathatja - áll a KTK közleményében.

Forrás: MTI