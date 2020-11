Hujber Feri feleségével való szakítása után eltűnt a közönség szeme elől. Visszamondta színészi és tévés munkáit, majd külföldre költözött, egészen idáig nem is adott hírt magáról.

Hujber botrányai után teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Annyit lehetett tudni róla, hogy Londonban él, hangtechnikusként, pinckérént dolgozik, gyerekeivel pedig telefonon és személyesen is tartja a kapcsolatot.

Ezúttal az egykori színész az egyik kereskedelmi csatorna főzős műsorában tűnt fel, hidrogén szőke hajjal, soványan. Kiderült, hogy teljesen új életet kezdett, teljes titokban megnősült és jelenleg is civil foglalkozása van.

"Nagyon titokzatos, úgy tudom, még a gyerekei és volt párja sem találkozott új kedvesével, sőt, arról sem tudtak, hogy megnősült. Nagyon kevés emberrel osztja meg a magánéletét. Volt feleségével jó a viszonyuk, de kizárólag a gyerekek dolgaira korlátozódik a beszélgetésük. Feri nagyjából három-négy havonta jár haza Londonból, hogy találkozzon a gyerekeivel. Szinte mindennap beszélnek, de az nyilván nem helyettesíti a személyes találkozást, a közös időtöltést" - mondta a Blikknek Hujber közeli barátja.

"Jól érzem magam a bőrömben és biztonságban vagyok. Tudom, hogy el tudom tartani a családom, és ez a legfontosabb jelenleg. Otthon is és itt, Londonban is ezt kapom a barátaimtól, hogy sokkal nyugodtabb lettem, távolabb vagyok a stressztől, feszültségtől. Be kell valljam, három év kihagyás után nagyon hiányzik a szakmám" - mondta Hujber.