Mindenki tanúja lehetett a Majka és Czutor Zoli között dúla vita egy-egy fejezetének, legutóbb tavasszal, amikor a pandémia miatt estek egymásnak. Most azonban ugyanez a helyzet hozta össze őket: a koronavírus miatt tették félre nézeteltéréseiket.

"Az utóbbi napokban elég sokat beszéltünk és leveleztünk. Kísérteties párhuzamok voltak kettőnk betegsége között. Családilag és egyénileg is pontosan ugyanúgy zajlott le az egész. Mindkettőnknek közepesen bizonytalan tüneteik voltak, de elmentünk orvoshoz. Mindkettőnknek mondták, hogy milyen jól tettük, hiszen a tüdő CT kimutatta, elég súlyos kétoldali tüdőgyulladásunk van, ami egy pár napos kórházi kezelést igényelt. Azt érzem, hogy a sorsközösség hozott össze bennünket" - mondta a Ripostnak Czutor.