"Ugyanúgy, mint márciusban, most is az általános karanténnak köszönhető, hogy a vírus lelassult. Tíz napja csökken a Covid-19-fertőzéssel diagnosztizáltak száma, hasonlóan a pozitív tesztek arányához és a reprodukciós rátához" - mondta a tárcavezető a kelet- és közép-franciaországi regionális lapokat kiadó Ebra cégcsoportnak adott interjúban. "Visszavettük az ellenőrzést a járvány terjedése felett, és ez jó hír. De még nem győztük le a vírust. Egyértelműen korai lenne győzelmet kiáltani és abbahagyni az erőfeszítéseket" - hangsúlyozta Olivier Véran.



A járvány márciusi kezdete óta regisztrált esetek száma már megközelíti a 2 milliót, de vasárnap már csak 27 ezer új fertőzöttről számoltak be a hatóságok, az előző napi 32 ezer és a tíz nappal ezelőtti több mint 60 ezerhez képest. Intenzív osztályra 270 beteg került vasárnap, ami az elmúlt három hétben a legalacsonyabb szám, és már ennél több fertőzött esetében szűnt meg a gépi kezelés.

Emmanuel Macron államfő a karantén kihirdetésekor elmondta: ha nem szigorodnak a kijárási korlátozások, akkor a november közepi tetőzéskor 9 ezren lesznek az intenzív ágyakon. A lezárás után már az egészségügyi tárca az első hullámhoz hasonlóan 7 ezerre prognosztizálta a súlyos betegek számának tetőzését, de végül 5 ezer alatt sikerült stabilizálni. Jelenleg 4880-an vannak az intenzív osztályokon.



A pozitív tesztek aránya 16,9 százalék volt vasárnap az előző napi 17,3 után. A reprodukciós ráta a korlátozások előtti 1,4-ről 0,8-ra esett vissza, ami arra utal, hogy nem minden fertőzött adja tovább a betegséget. Az elhunytak száma vasárnap 302-vel 44 548-ra emelkedett az előző napi 359 után. Az azt megelőző napokban még 400-nál többen vesztették életüket a Covid-19-fertőzés következtében.



Jean Castex miniszterelnök csütörtökön jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt két héttel ezelőtt életbe lépett karantén szabályai a következő két hétben nem változnak, de amennyiben folytatódik a fertőzöttek és az intenzív osztályra kerülők számának csökkenése, december 1-jétől megkezdődhet a kereskedelem számára a korlátozások fokozatos feloldása. Az egészségügyi miniszter hétfőn elmondta, csak november végén lehet majd látni, milyen formában lehet megrendezni az év végi ünnepeket.