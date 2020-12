Curtis exe, Kriszti egy évvel a kis Doncsi születése után kirobbanó formában van, amit nem fél megmutatni közösségi oldalán. Igazán extrém és dögös képek készültek róla... ám nem csak ő posztol mostanában szexi fotókat magáról, hanem a rapper új kedvese is, a kosárlabdázó Barnai Judit is, akinek elnézve az oldalát, eddig nem a szexi fotók voltak rá a jellemzők. Többnyire sportos vagykutyás képeket láthattunk róla, mostanra azonban ő is begyújtotta a rakétákat. Vajon a két gyönyörű nő az éteren keresztül kezdett egymással cicaharcba és így akarják bizonyítani a rappernek, hogy melyikük a jobb csaj? - vette észre a Bors.

Nem lehet könnyű az új kedvesnek, ugyanis Curtis és exe nagyon jóban vannak, sok időt töltenek egymással és közös kisfiuk örökre összeköti őket. A minap Krisztike egy olyan videót is közzétett Instagram oldalán, ahol a rapper kezet csókol neki. Mindeközben Judit Győrben él és karrierjére koncentrál...