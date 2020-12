A hétfőn újra megnyitott kereskedelmi és szolgáltatóipari egységekben a maszkviselésen túlmenően új előírás, hogy 10 négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat. A rendet fokozott rendőri jelenléttel kívánják biztosítani. Az iskolákban az első 8 évfolyamon újra megkezdődött az oktatás, de a 10 éven felüli gyerekeknek kötelező a maszkviselés a tantermekben is. Újra engedélyezett a szabadtéri egyéni sportolás, de a sípályák megnyitására karácsonyig még várni kell.



A 24 órás kijárási korlátozást éjszakaira enyhítették, hétfőtől már csak az este 8 órától reggel 6 óráig terjedő idősávra vonatkozik. Kinyithattak a múzeumok és a könyvtárak is. Továbbra is zárva maradnak azonban a színházak, a mozik, az egyéb kulturális és sportlétesítmények, a szállodák, az éttermek, a lokálok és a bárok. Az éttermek csak elvitelre adhatnak ki ételt és italt, és idén a karácsonyi vásárok sem nyithatták meg kapuikat.



Ausztriában a napi új megbetegedések száma - a közel egy hónapig tartó teljes zárlatnak köszönhetően - tízezerről háromezer alá csökkent. Hétfőn 2263 új fertőzöttet jelentettek, és a halálos áldozatok száma 108 fővel emelkedett.



A koronavírus-járvány kezdete óta 303 063-an fertőződtek meg Ausztriában, és 3840-en haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe.