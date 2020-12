Freddie közösségi oldalán számolt be arról a hatalmas veszteségről, ami családját érte: elhunyt a nagymamája. Az énekes szívszorító sorokkal búcsúzik.

"Az én Nagymamám, aki most úgy ment el, hogy nem mondhattam el de remélem tudta...

Nem csak Ő szeretett minket olyan őrülten...

Nincs és nem lesz hozzá fogható.

A születésnapja ezután családi ünnep lesz, és ha személyesen nem is, de az én gyerekeim is ismerni fogják...

Mert miatta vagyunk olyan emberek amilyenek vagyunk. A családunk ha olyan kifejező egyszerűen nem tud lenni mint amennyire Ő az volt, de miatta oly szerető és féltő. Mert a legtöbb bennünk rejlő jót nagy valószínűséggel tőle kaptuk.

A családunknak nem csak ez a karácsony lesz más... mától fogva semmi nem a régi" - írta a többi között.