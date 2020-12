December végén kezdődhet meg a magyarországi lakosság tömeges oltása a koronavírus ellen. A virológus korábban kifejtette , hogy mennyi beoltott emberre lenne szükség, hogy tavaszig kialakuljon a nyájimmunitás.Most az is kiderült, veszélyt jelenthet-e a vakcina a gyerekekre és a terhes nőkre.

A statisztikák szerint még nem oltottak egyik vakcinával sem elegendő terhes nőt, gyereket és immunhiányos beteget – mondta a Borsnak dr. Rusvai Miklós virológus professzor.

"Persze ez nem azt jelenti, hogy gond lenne a vakcinával, hanem azt, hogy ezekben a csoportokban még nincs elegendő értékelhető adat, így tovább folytatódnak az immunizálási kísérletek. A gyártók azt ígérik, hogy a hónap vége előtt meglesznek ezek az adatok is, így idehaza az oltási program beindulásakor már fogjuk ismerni a tesztek erre irányuló végeredményeit is" – mondta a virológus, aki azt is hozzátette, hogy akinél valamilyen kockázati tényező áll fenn – terhesség, betegség, allergia –, mindenképp egyeztessen kezelőorvosával, mielőtt beadatja valamelyik vakcinát.