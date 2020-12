Körtvélyessy Zsolt felesége, Egerszegi Judit 67 éves korában hunyt el koronavírus-fertőzés következtében. A színésznőt öt hét alatt győzte le a fertőzés, azóta a színész lányánál és vejénél vendégeskedett, mert nem bírt otthon lenni. Amikor visszatért, borzalmas látvány fogadta: kirabolták a házat.

"A feleségem halála borzalmasan megviselt, nem tudtam az otthonunkban lenni, ezért Kinga és a férje, Laci felajánlották, hogy legyek náluk. Hetekig ott vendégeskedtem, és ezt kifigyelhették a tolvajok. Amikor pár napja hazajöttem, az fogadott, hogy a pince ajtaját feltörték, bent mindent szétdúltak, és rengeteg dolgot elvittek. Már maga a tudat is borzalmas, hogy valaki járt a házamban. Kevesen tudják rólam, hogy gyűjtöttem a régiségeket. Rengeteg antik dolog, szobrok, pénzérmegyűjtemény volt a pincémben, amit most elloptak. Sejtem is, hogy kik állhatnak a dolog mögött, és megteszek minden szükséges lépést, hogy kiderüljön az igazság. Rengeteg pénzzel rövidítettek meg, még nem mértük fel a pontos kárt. Szinte egy élet munkája volt összegyűjteni mindent" - mondta a Blikknek Körtvélyessy Zsolt.