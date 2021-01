Az első országok, amelyek átléptek 2021-be, a csendes-óceáni Szamoa és Kiribati voltak, és noha hagyományosan sok turista érkezik ilyenkor e szigetországokba, ezúttal a járvány miatt nem fogadtak külföldieket, és nem tartottak tűzijátékot sem. Kiribatin egyébként még egyetlen fertőzöttet sem azonosítottak, és Szamoán is csak novemberben jelentették az első koronavírusos esetet. Mindkét szigetországban az újévi mulatozás helyett idén inkább a viharos időjárás és a klímaváltozás miatt megemelkedett tengerszint okoz gondot.



Új-Zélandon viszont több nagy zenei fesztivált, tűzi- és fényjátékot rendeztek, ezeken nem korlátozták a résztvevők számát, és nem volt semmilyen egyéb járványügyi korlátozás sem, mert a szigetországban alig több mint kétezer fertőzöttet regisztráltak eddig, és közülük csupán 25-en haltak meg.



Ezzel szemben Ausztrália legnagyobb városa, Sydney szilveszterkor szinte teljesen kihalt volt. Nincs kijárási tilalom, de a tengerpartot, ahol minden szilveszterkor tűzijátékot rendeznek, és ennek akár egymillió nézője is lehet helyben, most nem volt szabad megközelíteni. A tűzijátékot megrendezték, de azt csak a tévén keresztül nézhették az ausztrálok.



Szöulban a hagyományos harangjátékot is közönség nélkül játszották el, és a tévé közvetítette, pedig több tízezer ember szokta nézni és hallgatni minden év végén. Minden más kül- és beltéri ünneplést is betiltottak Dél-Koreában.



Tajvanon megtartották a hagyományos tűzijátékot az 509 méter magas Taipei 101 nevű épület tetején, de sok kültéri ünneplést töröltek vagy korlátozták a résztvevőinek számát szerte a szigeten.



Több kínai városban volt tűzijáték minden korlátozás nélkül, minthogy a járványt sikerült kordában tartani az országban. De december 31-e nem különösebb ünnep az országban, a kínai új évet februárban ünneplik.



Indiában is visszafogottak voltak az ünneplések, létszámban korlátozták őket, és éjszakai kijárási tilalom volt Újdelhiben, Mumbaiban, Csennaiban és több államban.



Oroszország utcái ugyancsak csendesebbek voltak most, mint általában szilveszterkor, Moszkvában megtartották a hagyományos tűzijátékot, de a vendéglátóhelyeket és a műjégpályákat már éjfél előtt be kellett zárni. A nagy csoportosulásokat nem engedélyezték.



Európában sok helyen volt szilveszterkor is éjszakai kijárási tilalom. A hagyományos tűzijátékot hol megtartották, hol nem, de ha megtartották, akkor is közönség jelenléte nélkül, csak tévén lehetett nézni.