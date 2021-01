A kínai gyártmányú gyorsteszt-készletek - amelyeknek beszerzését a Majbert Pharm nevű Szlovéniában bejegyzett cég nyerte el pályázati úton, darabonként mindössze 1,9 eurós árral - a Necenzurirano portál szerint több esetben is hamis pozitív eredményt mutattak.



Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint szerdán 2663-mal 134 545-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 23 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2922-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1169-en vannak kórházban, 189-en intenzív osztályon.

Jelko Kacin kormányszóvivő elmondta: kedden 18 280 tesztet végeztek az országban. A PCR-tesztek 32,1 százaléka, az antigén gyorstesztek 5,2 százaléka lett pozitív. Az új esetek száma százezer főre vetítve az elmúlt hét nap adatai alapján napi 1749 volt az országban.





A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 562 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 216 848-at. Szerdán 43 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 4266-ra emelkedett. Kórházban 2284 beteget ápolnak, közülük 200-an vannak lélegeztetőgépen.



Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén elmondta: Horvátországban eddig 20 603 embert oltottak be a koronavírus ellen zömében idős otthonok lakóit és egészségügyi dolgozókat. A földrengés sújtotta Sziszek-Monoszló megyében 1928 embert oltottak be, csoportos szálláshelyek idősebb lakóit, tűzoltókat, rendőröket, a vöröskereszt munkatársait és egészségügyi dolgozókat.

Zoran Milanovic horvát államfő csütörtökön a kamerák előtt vette fel az oltást és mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát koronavírus ellen.