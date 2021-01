"Nagyon érdekesen alakult az elmúlt napokban Európa időjárása. A spanyoloknak szokatlanul hideg téli időjárással kellett szembenézniük, míg máshol melegrekordok dőltek meg. Spanyolországban az északról nagy sebességgel áramló hideg levegő keveredett az enyhével, amiből évtizedek óta nem látott hómennyiség keletkezett. De hasonló volt a helyzet az ausztriai Karintiában is, ahol az elmúlt évtized leghavasabb decemberét élték meg és eddig a január is ehhez hasonló. Mindeközben az elmúlt napokban 30 fok körüli hőmérséklet volt több országban, ahol melegrekordok dőltek meg. Minden mindennel összefügg. Északról zúdult le a hideg, ugyanakkor a kontinens keleti részén – Görögországban, Szicíliában, Törökországban – Afrikából áramlott be a meleg levegő. Mi a kettő között a szárazabb zónához tartozunk, ami egészen jövő hétig kitart. Hétfőig száraz, Szibériából érkező hideg alakítja az időjárást, ami roppant egészséges, épp csak egy kicsivel jobban kell felöltözni, ha az ember a szabadba megy. Csak azért nem lesz mínusz 20 fok alatti hőmérséklet, mert nincs megfelelő vastagságú összefüggő hótakaró Magyarország felett. Így "csak" -16-18 fok lesz a maximum. A leghidegebb vasárnapra virradóan lesz. Szóval a hétvégén igazi napsütéses, hideg kiránduló idő lesz, ami nem csak a testnek, de a léleknek is jót tesz" - mondta a meteorológus a Borsonline-nak.

Németh Lajos arról is beszélt a lapnak, miért van az, hogy Magyarországon egyre kevesebbszer és egyre kevesebb hó esik:

"A XXI. században az elmúlt két évtizedben Magyarországon éppen az éghajlatváltozás következtében egyre kisebb az esélye annak, hogy ha van is csapadék a téli hónapokban, az hó formájában hulljon le. Az enyhébb léghullámok erősebbek, mint a hideg léghullámok. Minden megfigyelés azt mutatja, hogy Magyarországon egyre jellemzőbb lesz az enyhe, esős tél és a forró, aszályos nyár, vagyis lassan két évszakossá válhat az időjárásunk."