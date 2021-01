A tudós csak arra szeretett volna válaszolni a kislányának, hogy a görög tengerparton talált szívószálon van-e baktérium. Amikor megvizsgálta, kiderült, hogy van rajta bőven, ráadásul olyan is, amit eddig nem ismertek -írja a Blikk.

Az eddig ismeretlen baktérium a Parvularcula mediterranea nevet kapta, létezéséről most írtak a Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology szakfolyóiratban.