Kökény Attila szép új házba költözött, a feleségével azonban hiányolják a gyermekzsivajt. Már csak a kamaszfiuk, Lali maradt a családi fészekben, aki többnyire a zongoránál tölti az idejét.

"Két gyermekünk befejezte az iskolát, és tisztességesen kirepültek itthonról. A feleségem érdeme, mert ő szervezte, vitte őket. Most már csak hárman maradtunk – meséli a legfrissebb HOT! magazinban a zenész. – Őrjítően nagy a csend, hiányzik a nagycsalád, a közös utazások, a bolondozások. Korábban heti kétszer tartottunk Lalival fiús programot, mentünk a Széchenyi fürdőbe, helyette most az öcsémékhez járunk szaunázni. A lányom igazi anyatigris, alig adja ki a kezéből az egyéves Medit, hiába kérleljük, hadd aludjon néha ebben a nagy házban. Nyárra kitaláltam, hogy megépítjük a medencét, hátha visszacsalogatom őket ide." – árulja el a családfő, aki életük további részleteibe is betekintést enged.