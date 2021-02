Az asztrológia az élet minden területén hasznos tanácsokkal szolgálhat, például abban is segíthet, hogy mit és hogyan főzzünk, ha egy Ikrek vagy egy Vízöntő a vendégünk, de azt is elárulja, hogy az egyes csillagjegyek milyen ételeket készítenek tökéletesen.

Vízöntő - Él-hal a különleges ételekért

A Vízöntő mindig valami különlegesre vágyik, és ez nem csak az ételekre igaz. Gyakran a hal az első, amire egy étlapon rábök. Legyen az tintahal vagy kagyló, a tenger gyümölcseit is bármikor örömmel fogyasztja. A Vízöntő nők különösen szeretik a rizst, így érdemes kitanulniuk az otthoni sushi-készítés művészetét. A Vízöntők nagyra értékelik a kicsi, de ínyenc adagokat, vendégeiket egzotikus ételekkel várják, mert ők is különlegességekért vannak oda.

Halak - Imádják az édeset

A Halak gyakran reagálnak érzékenyen bizonyos élelmiszerekre, például a fokhagymára, a citrusfélékre vagy a tejtermékekre. Van azonban egy különleges képességük: jól ismerik a testüket, és érzik, hogy mi az, ami jót tesz nekik, és mi az, ami nem. Gyakran készítenek könnyű leveseket, vagy zöldséges ételeket, különösen szeretik a spenótot, a sárgarépát és az édesköményt, minden formában. Húst ritkábban fogyasztanak, a halakért és tengeri herkentyűkért viszont lelkesednek. A fűszereket óvatosan használják, az ételeket az igazi ízükért fogyasztják. Ha a Halak főz, biztos, hogy lesz desszert is, imádják az édességeket, szívesen sütnek.

Kos - A csípős és kiadós ételek szerelmese

A Kos legszívesebben húst hússal enne - sülve, párolva, grillezve,mindegy, hogyan kerül a tányérjára. Legjobban a fűszeres, csípős ragus ételeket szereti készíteni. Imádja a forró, fűszeres mártásokat. Ha tehetné, minden nap tükörtojást reggelizne szalonnával és kolbásszal, és ha ideje van, nem is rest elkészíteni. A Kos a zöldségekkel is jó kapcsolatban van, ám ha ő készíti el őket, ügyel arra, hogy ropogósak maradjanak.

Bika - Az igazi ínyenc

A Bika nagyon tudja élvezni az életet, és ez az evésre és a főzésre is igaz. Az sem számít, ha nincs társasága, saját magát is képes meglepni egy ínyenc vacsorával. Az egyszerű, kalasszikus ételeket szereti a legjobban enni és elkészíteni is, az új ízekkel általában bizalmatlan. Az összetevők terén nem ismer kegyelmet: mindenből a legjobb minőségűt vásárolja meg, az ételre sosem sajnálja a pénzt. Imádja, ha a saját kertjéből szüretelt zöldségekből készíthet valami finomat, és ahhoz jó minőségű bort is fogyaszthat. A főzés nem teher számára, szívesen vállalja a házigazda szerepét.

Ikrek - A könnyű ételek szerelmese

A folyton zsinnyegő, társasági Ikrek nagyon szeretnek a barátaikkal enni, őket megvendégelni. Ha az Ikrek főz, ne számítsunk nehéz ételekre, a sovány húsokat részesíti előnyben, amihez általában valami különleges salátát kínál. Fontos számára is az alapanyagok minősége, csak tökéletes zöldségek kerülhetnek a tányérjára. Ha édességről van szó, akkor is inkább egy könnyű alma-sorbet-et választ, mint egy krémes Rigó Jancsit. Az Ikrek többször eszik keveset egy nap, emiatt nincs sok esély arra, hogy megfőz, vagy végigeszik egy ötfogásos menüt.

Rák - Tudatosan élvezi az ízeket

A Rákok érzékeny lények, és ez az étkezésükre is igaz. Szeretnek enni és másokat vendégül látni, de nagyon ügyelnek arra, hogy mindenből mértéket tartsanak. Az ételeket nyersen nem szívesen fogyasztják, a zöldségeket is szinte mindig megpárolják. A húsról könnyen lemondanak, sem elkészíteni sem fogyasztani nem szeretik, viszont egy tejszínes rizottóval bármikor lekenyerezhetők. A Rákok is szívesen zárják az étkezést desszerttel: a gofri, a panna cotta és a tiramisu teszi őket igazán boldoggá.