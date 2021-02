Tankcsapda

Fájó szívvel búcsúzunk tőled Siklósi Örs! Te voltál az, akinek a szíve mindig a helyén volt ebben a "szakmában." Tehetségedre büszkék voltunk, nagy veszteség érte a magyar könnyűzenét. Nyugodj békében.

Fatal Error

Ég veled, Örs!

Tóth Gabi

Legyen neked könnyű a föld! Nyugodj bèkében Örs.

Fluor Tomi

Viszlát, nyár! Kurva igazságtalan az élet, bazmeg...

Lazarvs

Szívünk szakad meg érted te csoda. köszönünk neked mindent barátunk

Nagy Adri

Felfoghatatlan... Nyugodj békében!

ByeAlex

Én ezt nem hiszem el! Pár éve (2019) közös dalt készítettünk az AWS és a USNK csapatokkal, ahol én a USNK szövegében és a zene egy részén dolgoztam. Emlékszem össze is vesztünk Örssel akkor; nem jöttünk ki könnyen a munka alatt. Ő is nehezen engedett az igazából és én is...

De nem érdekelt, mert nagy tehetségnek tartottam ezt a fiatalembert. Elképesztően erős metál énekes volt, óriás hanggal. Konkrétan mindjárt sírok! EZ tragédia! Erőt és kitartást kívánok Örs szerelmének, családjának, barátainak; és persze az AWS-nek is! Hatalmas veszteség ez a magyar zenének is...

"Van-e elég időm?

Még sehol se tartok"